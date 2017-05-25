18:42 25 мая 2017 0

У свердловских "справедливороссов" начался сложный период в предвыборной кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители свердловского регионального отделения «Справедливой России» свернули все проекты по подготовке к выдвижению кандидата в губернаторы Свердловской области.

Как сообщили «URA.RU» сразу несколько внутрипартийных источников, это связано с фактическим провалом переговоров между «Справедливой Россией», КПРФ и ЛДПР о выдвижении единого кандидата. Предполагалось, что в ходе кампании интересы всех трех партий будет представлять Александр Бурков. Однако шансов заключить соответствующее соглашение с коммунистами и либерал-демократами почти не осталось.

Ранее Александр Бурков заявлял, что в случае провала переговоров «справедливороссы» рассмотрят возможность выставить на выборы другого политика. С большой долей вероятности им станет депутат Заксобрания Дмитрий Ионин. «Но этот вариант вызывает много вопросов. Губернаторская кампания требует больших финансовых затрат. А Ионин не мог найти нужную сумму даже на собственные выборы по Кировскому одномандатному округу в Заксобрание области. Ему приходилось лично ходить по подъездам с листовками», — говорит источник агентства.

Партийцы отмечают, что пауза в подготовке губернаторской кампании не коснулась кампаний по избранию депутатов местных дум: «В городах и районах мы продолжаем вести работу по подбору кандидатов и их сопровождению при подготовке документов».

Лидер свердловских «справедливороссов» Александр Бурков в разговоре с «URA.RU» попросил не торопить события. По его словам, окончательная информация об итогах переговоров между «Справедливой Россией», КПРФ и ЛДПР поступит только на следующей неделе. «До этого момента говорить о дальнейшем развитии событий особого смысла не имеет», — считает политик.