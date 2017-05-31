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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:08  31 мая 2017 1

На Урале нарушалось природоохранное законодательство. Замгенпрокурора Пономарев среагировал жестко

Юрий Пономарев. Екатеринбург, пономарев юрий
Прокуратура выявила ряд нарушений в работе РосприроднадзораФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе выявило нарушения природоохранного законодательства — они обнаружились в ходе проверки работы департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО (Росприроднадзор). Вместо того чтобы стоять на страже закона, сотрудники департамента в одних случаях работали спустя рукава, а в других, наоборот, перегнули палку, накладывая завышенные штрафы на предпринимателей. Оценку их действиям дал лично заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев: он потребовал от руководителя ведомства устранить нарушения, а виновных должностных лиц привлечь к ответственности.

«Сотрудники департамента ненадлежащим образом оформляли документы по административным делам в отношении проверяемых ими юридических лиц, из-за чего суд не мог вынести по ним решения, а на исправление уже не было времени в связи с истечением сроков, и дела приходилось прекращать», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО.

Так, в одном из случаев предприятие, осуществляющее прием и сортировку отходов на территории Верхнепышминского городского округа, работало без лицензии. Природоохранное ведомство возбудило административное дело, но в суде оно развалилось из-за плохо оформленных документов.

В других случаях не соблюдались требования законодательства по нормированию при образовании отходов. «Юридическое лицо обратилось в Росприроднадзор с просьбой принять технический отчет, в котором были утверждены нормативы и лимиты на размещение твердых бытовых отходов, однако департамент необоснованно отказал в его принятии, — сообщили в окружной прокуратуре. — Предприятие обратилось в арбитражный суд, и отказ департамента в принятии отчета был признан незаконным. Еще одно предприятие тоже обратилось в Росприродназор с информацией о включении полигона ТБО в реестр, но департамент также отказал».

Наконец, еще в одном случае природоохранное ведомство взыскало с предприятия задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду, применив завышенный в пять раз коэффициент. «Однако в суде хозяйствующий субъект доказал, что никаких злоупотреблений не допускал и повышающий коэффициент за негативное воздействие на окружающую среду не должен был применяться, — пояснили „URA.RU“ в пресс-службе Управления генпрокуратуры в УрФО. — Был также выявлен факт, когда в департаменте заволокитили обращение в его адрес».

Целый ряд нарушений, выявленных в работе природоохранного ведомства, потребовал вмешательства прокуратуры. «Они сами контролирующий орган и должны стоять на страже закона, но сами же его и нарушили, — пояснил агентству сотрудник прокуратуры. — Это и послужило поводом для внесения представления». Представление на имя начальника департамента Росприроднадзора в УрФО направил лично заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев: он потребовал устранить допущенные нарушения, а виновных должностных лиц привлечь к ответственности.

«Рассмотрение акта прокурорского реагирования взято на контроль управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в сообщении окружной прокуратуры.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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