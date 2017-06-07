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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
11:51  07 июня 2017 0

Дело экс-главы Верх-Исетского района, обвиняемого во взятке, направлено в суд. Прокуратура посчитала: за каждые 25 тыс. рублей взятки — год колонии

Мера пресечения главе администрации Верх-Исетского района Александру Бреденко. Екатеринбург, бреденко александр
Александр Бреденко обвиняется в получении денег за "покровительство"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело главы Верх-Исетского района Александра Бреденко
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Уголовное дело в отношении бывшего главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко, обвиняемого в получении взятки, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Александр Бреденко обвиняется в «получении должностным лицом взятки в значительном размере» (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, 21 февраля 2017 года Бреденко получил 150 тысяч рублей от предпринимателя. Сделка проходила на рабочем месте главы района. В здании администрации. Деньги были выплачены за «общее покровительство» при исполнении муниципального контракта по благоустройству территории.

«Данный муниципальный контракт, стоимость работ по которому составила более 15 миллионов рублей, был заключен в конце 2015 года, а общее покровительство индивидуальному предпринимателю со стороны обвиняемого выражалось в том, что он, как глава района, не создавал препятствий и содействовал своевременному подписанию актов, выполненных по контракту работ и их оплате», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Сразу же после передачи денег Бреденко был задержан.

В ходе расследования было установлено, что предприниматель, передавший взятку, с 2010 года регулярно выигрывал тендеры на работы по благоустройству. Сам взяткодатель от уголовной ответственности был освобожден, так как «сообщил о факте совершения преступления в правоохранительные органы, участвовал в оперативном мероприятии и способствовал раскрытию преступления», сообщили в надзорном ведомстве.

Александр Бреденко на время расследования был помещен под домашний арест, поскольку написал явку с повинной и согласился сотрудничать со следствием.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Экс-чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.

Наталья Володина
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