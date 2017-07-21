Шахтер получил смертельную травму в рудниках «Уралкалия». Обстоятельства трагедии пока не раскрываются, но в компании проводят внутреннюю проверку, о результатах которой обещают сообщить позднее.
Трагедия произошла в понедельник, 17 июля, но известно о ней стало только сейчас. По информации «Комсомольской правды», мужчина якобы запутался в электрическом кабеле, но в «Уралкалии» «URA.RU» сообщили, что это неточная информация. «Компания выражает соболезнования семье погибшего. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе предприятия.
«Уралкалий» пообещал позаботиться о семье погибшего и выплатить его родным денежную компенсацию.