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Главные новости Пермского края
13:43  21 июля 2017 0

Рабочий «Уралкалия» погиб на шахте в Березниках, запутавшись в кабеле

В компании обещали разобраться в трагедии и выплатить компенсацию семье погибшегоФото: "Уралкалий"

Шахтер получил смертельную травму в рудниках «Уралкалия». Обстоятельства трагедии пока не раскрываются, но в компании проводят внутреннюю проверку, о результатах которой обещают сообщить позднее.

Трагедия произошла в понедельник, 17 июля, но известно о ней стало только сейчас. По информации «Комсомольской правды», мужчина якобы запутался в электрическом кабеле, но в «Уралкалии» «URA.RU» сообщили, что это неточная информация. «Компания выражает соболезнования семье погибшего. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе предприятия.

«Уралкалий» пообещал позаботиться о семье погибшего и выплатить его родным денежную компенсацию.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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