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Главные новости Свердловской области
16:31  24 июля 2017 0

Шесть свердловчан готовы заменить Росселя в Совете Федерации: ректор, бизнесмен, культуртрегер и несколько политиков

Сенатор Эдуард Россель после встречи с губернатором Евгением Куйвашевым по переносу выставки RAE в Подмосковье. Екатеринбург, россель эдуард
Список желающих занять место первого губератора Свердловской области все увеличиваетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

До конца сдачи подписных листов участниками выборов губернатора Свердловской области остается два дня. Вместе с голосами муниципальных депутатов в свою поддержку каждый кандидат также предоставляет в облизбирком список из трех доверенных лиц, одного из которых в случае избрания назначит своим представителем в Совет Федерации.

Сегодня свой список потенциальных сенаторов представил кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. В него вошли: депутат Госдумы, лидер уральских эсеров Александр Бурков, зампред Нижнетагильской городской Думы Леонид Мартюшев и депутат Думы Верхнесалдинского городского округа, врач-нейрохирург Василий Добротин.

Ранее со своим списком возможных сенаторов определился и кандидат от «Зеленых» Константин Киселев. В его перечне: бизнесмен Илья Борзенков, глава ГК «Ньютон» Алексей Глазырин и ректор Гуманитарного университета Лев Закс.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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