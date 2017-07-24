До конца сдачи подписных листов участниками выборов губернатора Свердловской области остается два дня. Вместе с голосами муниципальных депутатов в свою поддержку каждый кандидат также предоставляет в облизбирком список из трех доверенных лиц, одного из которых в случае избрания назначит своим представителем в Совет Федерации.
Сегодня свой список потенциальных сенаторов представил кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. В него вошли: депутат Госдумы, лидер уральских эсеров Александр Бурков, зампред Нижнетагильской городской Думы Леонид Мартюшев и депутат Думы Верхнесалдинского городского округа, врач-нейрохирург Василий Добротин.
Ранее со своим списком возможных сенаторов определился и кандидат от «Зеленых» Константин Киселев. В его перечне: бизнесмен Илья Борзенков, глава ГК «Ньютон» Алексей Глазырин и ректор Гуманитарного университета Лев Закс.