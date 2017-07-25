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25 июля 2017
24 июля 2017
01:53  25 июля 2017 0

Американский профессор назвал сенатора Макккейна военным преступником

80-летний политик еще рассчитывает вернуться к работе после выздоровленияФото: Wikimedia

В отличие от многих других людей, страдающих и умирающих от рака мозга, сенатор Джон Маккейн не заслужил ни слов сочувствия, ни добрых пожеланий. Об этом заявил профессор университета Сан-Диего Джонатан Граубарт.

Профессор написал на своей странице в социальной сети Facebook, что его беспокоит тот факт, что многие люди желают Маккейну здоровья, в то время, как тысячи других людей продолжают страдать и умирать от глиобластомы. Это «укрепляет представления, будто жизнь некоторых людей важнее, чем других», сообщает «RT на русском».

«Маккейн — военный преступник, — написал Граубарт. — Более того, в качестве политика он оправдывал страшные действия и не добился больших успехов на ниве общественного здравоохранения своего штата. Вне зависимости от того, умирает он или нет, он смехотворен в качестве общественного деятеля».

Спустя некоторое время скандальная публикация была удалена модераторами соцсети, однако ее скрин уже успел разойтись среди пользователей и легко находится по поисковым запросам.

Фото: Facebook

Как ранее писало «URA.RU», сенатор Джон Маккейн перенес операцию по удалению тромба, образовавшегося в области левого глаза. Позже стало известно, что медики диагностировали у сенатора-республиканца глиобластому — наиболее опасную агрессивную форму рака головного мозга. В настоящее время сенатор, известный своей последовательно-жесткой позицией в отношении России, проходит курс лучевой и химической терапии.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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