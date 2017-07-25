В отличие от многих других людей, страдающих и умирающих от рака мозга, сенатор Джон Маккейн не заслужил ни слов сочувствия, ни добрых пожеланий. Об этом заявил профессор университета Сан-Диего Джонатан Граубарт.
Профессор написал на своей странице в социальной сети Facebook, что его беспокоит тот факт, что многие люди желают Маккейну здоровья, в то время, как тысячи других людей продолжают страдать и умирать от глиобластомы. Это «укрепляет представления, будто жизнь некоторых людей важнее, чем других», сообщает «RT на русском».
«Маккейн — военный преступник, — написал Граубарт. — Более того, в качестве политика он оправдывал страшные действия и не добился больших успехов на ниве общественного здравоохранения своего штата. Вне зависимости от того, умирает он или нет, он смехотворен в качестве общественного деятеля».
Спустя некоторое время скандальная публикация была удалена модераторами соцсети, однако ее скрин уже успел разойтись среди пользователей и легко находится по поисковым запросам.
Как ранее писало «URA.RU», сенатор Джон Маккейн перенес операцию по удалению тромба, образовавшегося в области левого глаза. Позже стало известно, что медики диагностировали у сенатора-республиканца глиобластому — наиболее опасную агрессивную форму рака головного мозга. В настоящее время сенатор, известный своей последовательно-жесткой позицией в отношении России, проходит курс лучевой и химической терапии.