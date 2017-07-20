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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
05:55  20 июля 2017 0

У сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга

Скорее всего, политикой сенатор больше заниматься не сможетФото: WikiMedia

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн болен раком головного мозга. 80-летний политик нуждается в химической и лучевой терапии.

О страшном диагнозе сенатора-республиканца — глиобластоме -сообщает Life cо ссылкой на представителей политика.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Джон Маккейн 14 июля перенес операцию по удалению сгустка крови над левым глазом, образовавшегося из-за тромбоза вены сетчатки.

Джон Маккейн, известный своей последовательно-жесткой позицией по отношению к СССР, а затем и России, ведет свою политическую деятельность с 1982 года, когда его после выхода в отставку с военной службы избрали в американский конгресс. С 1987 года Маккейн представил Республиканскую партию в сенате США, а в 2008 году он основным конкурентом Бараку Обаме на президентских выборах.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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