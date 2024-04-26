Матвиенко предложила увеличить размер пособий для беременных

26 апреля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Размер пособия по беременности и родам следует поднять до уровня МРОТ, заявила Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России следует увеличить размер пособий по беременности и родам для женщин, что были уволены в связи с ликвидацией организации. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пособие для беременных женщин следует повысить до уровня минимального прожиточного минимума (МРОТ), заявила Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ, трансляция велась в соцсети «ВКонтакте» . «Прошу сенаторов, коллег из Правительства совместно проработать этот вопрос», — добавила спикер Совфеда. Из данных Соцфонда РФ следует, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2024 году может достигать 783 тысяч рублей за 194 отпуска по беременности. Минимальный порог пособия — 88,5 тысячи рублей за 140 дней. Матвиенко подчеркнула, что сейчас пособие уволенных в связи с ликвидацией организации женщин составляет 922 рубля в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России следует увеличить размер пособий по беременности и родам для женщин, что были уволены в связи с ликвидацией организации. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пособие для беременных женщин следует повысить до уровня минимального прожиточного минимума (МРОТ), заявила Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ, трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». «Прошу сенаторов, коллег из Правительства совместно проработать этот вопрос», — добавила спикер Совфеда. Из данных Соцфонда РФ следует, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2024 году может достигать 783 тысяч рублей за 194 отпуска по беременности. Минимальный порог пособия — 88,5 тысячи рублей за 140 дней. Матвиенко подчеркнула, что сейчас пособие уволенных в связи с ликвидацией организации женщин составляет 922 рубля в месяц.