Судья Свердловского областного суда Дмитрий Гылкэ удовлетворил иск «Комитета по защите прав автовладельцев» по отмене статьи 12 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». В этом документе говорится о наказании за изменение фасада здания.
Судья удовлетворил иск и признал недействующим пункт областного закона об «административной ответственности за самовольное переоборудование или изменение внешнего фасада здания либо его элементов и устройств, повлекшие нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления».
«Этот закон фактически привлекал к ответственности за нарушение правил и норм, которые установлены федеральным законодательством. Он дублирует федеральные законы и не нужен», — считает юрист «Комитета по защите прав автовладельцев» Алексей Доровских.
Противостояние началось с того, что административная комиссия Верх-Исесткого района выписала общественной организации автозащитников штраф 10 тысяч рублей за надпись на стене здания на улице Папанина «Федерация автовладельцев России».
«Они даже не стали выяснять, кто и когда сделал этот баннер, и сразу попытались привлечь нас к административной ответственности. А мы к нему не имеем отношения, — продолжает Алексей Доровских. — И вообще, вся страна должна жить по одним законам. А из-за этих местных постановлений получается, что в одном городе одни правила, в другом другие. Это неправильно. Поэтому мы обратились в суд и победили».
В пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области отказались от комментариев, сославшись на то, что пока еще не получили документы из суда.