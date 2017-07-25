{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Свердловской области
16:40  25 июля 2017 0

Автозащитники добились отмены закона, принятого свердловскими депутатами

Из-за этой надписи на стене разгорелась судебная тяжбаФото: «URA.RU»

Судья Свердловского областного суда Дмитрий Гылкэ удовлетворил иск «Комитета по защите прав автовладельцев» по отмене статьи 12 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». В этом документе говорится о наказании за изменение фасада здания.

Судья удовлетворил иск и признал недействующим пункт областного закона об «административной ответственности за самовольное переоборудование или изменение внешнего фасада здания либо его элементов и устройств, повлекшие нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления».

«Этот закон фактически привлекал к ответственности за нарушение правил и норм, которые установлены федеральным законодательством. Он дублирует федеральные законы и не нужен», — считает юрист «Комитета по защите прав автовладельцев» Алексей Доровских.

Противостояние началось с того, что административная комиссия Верх-Исесткого района выписала общественной организации автозащитников штраф 10 тысяч рублей за надпись на стене здания на улице Папанина «Федерация автовладельцев России».

«Они даже не стали выяснять, кто и когда сделал этот баннер, и сразу попытались привлечь нас к административной ответственности. А мы к нему не имеем отношения, — продолжает Алексей Доровских. — И вообще, вся страна должна жить по одним законам. А из-за этих местных постановлений получается, что в одном городе одни правила, в другом другие. Это неправильно. Поэтому мы обратились в суд и победили».

В пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области отказались от комментариев, сославшись на то, что пока еще не получили документы из суда.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров