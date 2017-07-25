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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
23:15  25 июля 2017 4

К приезду Путина в Финляндию прибыли 200 чиновников и самолет с едой. ФОТО

Самолет загрузили продуктами и автомобилямиФото: Twitter Etel?-Saimaa

В аэропорту Лаппеенранты приземлился транспортный самолет ИЛ-76, который доставил в Финляндию три дипломатических автомобиля, два грузовика-холодильника с продуктами питания, а также спецмашину для обеспечения связи с Кремлем — это необходимый набор для подготовки визита российского лидера Владимира Путина в Суоми.

В Финляндию также прилетели 200 российских чиновников, в том числе около 30 представителей администрации президента РФ, которые отвечают за визит главы государства, сообщает портал «Фонтанка».

Встреча Владимира Путина с финским коллегой Саули Ниинистё состоится 27 июля в Пункахарью. Главы государств обсудят двусторонние отношения и актуальные международные вопросы. Кроме того, президенты посетят оперный фестиваль в Савонлинне, а также совершат небольшой круиз на теплоходе по озеру Саймаа.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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