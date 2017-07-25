К приезду Путина в Финляндию прибыли 200 чиновников и самолет с едой. ФОТО

В аэропорту Лаппеенранты приземлился транспортный самолет ИЛ-76, который доставил в Финляндию три дипломатических автомобиля, два грузовика-холодильника с продуктами питания, а также спецмашину для обеспечения связи с Кремлем — это необходимый набор для подготовки визита российского лидера Владимира Путина в Суоми.
В Финляндию также прилетели 200 российских чиновников, в том числе около 30 представителей администрации президента РФ, которые отвечают за визит главы государства, сообщает портал «Фонтанка».
Встреча Владимира Путина с финским коллегой Саули Ниинистё состоится 27 июля в Пункахарью. Главы государств обсудят двусторонние отношения и актуальные международные вопросы. Кроме того, президенты посетят оперный фестиваль в Савонлинне, а также совершат небольшой круиз на теплоходе по озеру Саймаа.