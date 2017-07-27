{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
13:02  27 июля 2017 4

Бузова опубликовала ролик с тусовки челябинских студентов. ВИДЕО, ФОТО

В мероприятии участвовало порядка 200 студентовФото: пресс-служба ЮУрГУ

Телезвезда Ольга Бузова опубликовала на своей личной странице в Instagram видео с флешмоба студентов ЮУрГУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На записи с флешмоба челябинских студентов видно порядка 200 молодых людей, синхронно танцующих под песню певицы «Мало половин», после этого они выбрасывают в воздух краски холи. Ролик был снят в студенческом оздоровительном лагере «Олимп».

«Идея устроить флешмоб пришла спонтанно. Руководители смены просто размышляли, как можно отметить „экватор“ заезда. Выбор музыки очевиден, ведь „Мало половин“ — один из главных танцевальных хитов лета. Песня очень популярна у молодежи», — рассказала программный директор второй смены лагеря Валерия Антонова.

Через неделю после мероприятия видео на свою личную страницу добавила Ольга Бузова «Как круто. Вы самые лучшие у меня. Я же вам говорила об этом? Смотреть до конца! Так красиво… Спасибо», — написала она на своей странице в Instagram. За неделю ролик посмотрело 1,5 млн человек.

В конце мая на фестивале красок холи в Челябинске агрессивные подростки, протестуя против отмены мероприятия, напали на экипажи полиции и едва не разгромили служебный автомобиль. При этом дети скандировали АУЕ (на тюремном жаргоне означает «Арестантский Уклад Един»).

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров