Телезвезда Ольга Бузова опубликовала на своей личной странице в Instagram видео с флешмоба студентов ЮУрГУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
На записи с флешмоба челябинских студентов видно порядка 200 молодых людей, синхронно танцующих под песню певицы «Мало половин», после этого они выбрасывают в воздух краски холи. Ролик был снят в студенческом оздоровительном лагере «Олимп».
«Идея устроить флешмоб пришла спонтанно. Руководители смены просто размышляли, как можно отметить „экватор“ заезда. Выбор музыки очевиден, ведь „Мало половин“ — один из главных танцевальных хитов лета. Песня очень популярна у молодежи», — рассказала программный директор второй смены лагеря Валерия Антонова.
Через неделю после мероприятия видео на свою личную страницу добавила Ольга Бузова «Как круто. Вы самые лучшие у меня. Я же вам говорила об этом? Смотреть до конца! Так красиво… Спасибо», — написала она на своей странице в Instagram. За неделю ролик посмотрело 1,5 млн человек.
В конце мая на фестивале красок холи в Челябинске агрессивные подростки, протестуя против отмены мероприятия, напали на экипажи полиции и едва не разгромили служебный автомобиль. При этом дети скандировали АУЕ (на тюремном жаргоне означает «Арестантский Уклад Един»).