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31 июля 2017
30 июля 2017
04:30  31 июля 2017 0

В Петербурге автомобиль сбил двух женщин, делавших селфи на дороге

Церемония награждения «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2017». Екатеринбург, селфи, кириенко ольга, родионова юлия
Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил двух женщин, устроивших фотосессию на Кольцевой дороге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным информагентства, пострадавшие вышли на проезжую часть в двух километрах от съезда в Кронштадт. Девушки планировали получить эффектные снимки на фоне Финского залива и кораблей. Обе жертвы неудачной фотосессии госпитализированы в тяжелом состоянии.

Инцидент, связанный с опасными селфи, далеко не первый в текущем году. Так, в Перми 15-летний школьник погиб, получив удара током на опоре линии элетропередач. Мальчик забрался на опору мощностью 110 киловольт вместе со своим другом, чтобы сделать экстремальное фото. 25 марта сообщалось, что две девушки 17 и 18 лет из Мексики погибли, делая селфи у взлетно-посадочной полосы города Чинипас. В момент съемки небольшой самолет задел девушек крылом, после чего они скончались на месте происшествия.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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