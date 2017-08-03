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03 августа 2017
19:43  03 августа 2017 0

Росатом возглавил рейтинг эффективности выполнения госпрограмм

Международный инвестиционный форум
Госкорпорация Алексея Лихачева высоко оценена правительством РФФото: Владимир Андреев © URA.RU

Росатом по итогам 2016 года стал лидером среди российских госкорпораций по эффективности выполнения государственных программ. Об этом говорится в соответствующем сводном докладе, опубликованном на сайте правительства России в четверг, 3 августа.

Речь идет о программе «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», которая разделила лидерство с проектом Минэкономразвития «Управление федеральным имуществом». Также высокой степенью эффективности правительство отметило программу «Внешнеполитическая деятельность» МИД РФ, «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» МВД РФ, «Развитие физической культуры и спорта» Минспорта РФ и «Юстиция» Минюста РФ.

Кроме того, атомная корпорация получила самую высокую оценку достижения плановых показателей среди существующих госпрограмм, опередив по этому показателю Минэнерго с «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Минпромторг с программой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013—2030 годы.

Среди других достижений Росатома — попадание в список ответственных исполнителей госпрограмм, степень реализации которых в прошлом году признана правительством выше среднего уровня, а также в первую тройку по качеству кассового исполнения расходов федерального бюджета. Другие два лидера — Минпромторг («Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013—2020 годы») и Минобрнауки («Развитие науки и технологий»).

Степень эффективности исполнения госпрограммы «Космическая деятельность России на 2013—2020 годы» корпорацией «Роскосмос» признана низкой. Аналогичный результат по этому проекту компания показала и в плане исполнения расходов федерального бюджета.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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