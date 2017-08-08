В рамках подготовки к зиме «Облкоммунэнерго» заканчивает оприборивание котельных — сейчас идет монтаж на последних шести объектах в Пелыме и Артях. Узлы учета тепла будут установлены до конца августа и позволят полностью контролировать расход теплоносителя и выявлять потери в сетях.
Осенью после установки узлов учета начнутся пусконаладочные работы. «Наладку будем проводить „вживую“, уже после запуска системы отопления. В течение лета мы прошли все проектные и согласительные процедуры, закупили необходимые материалы, подготовили объект к врезке нового оборудования. Сейчас ведем установку. Работы осуществляет специализированная подрядная организация», — рассказал начальник Артинского участка АО «Облкоммунэнерго» Александр Кетов.
К отопительному сезону системами учета ресурса будут оснащены все объекты компании — 79 котельных в 13 городах области. Кроме установки новых узлов учета на котельных активно идет реконструкция действующих. Продолжаются и работы по ремонтам сетевой инфраструктуры. На 1 августа выполнение плана составляет 70%.