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10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:30  10 октября 2017 0

Силовики могут нагрянуть к уральскому куратору туризма из-за «потерянного» стенда за 600 тысяч. «Меня подставили»

Пресс-конференция по свердловскому туризму. Екатеринбург, туканова эльмира
Эльмира Туканова считает, что Михаил Мальцев ее подставилФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральская ассоциация туризма готовится написать заявление в прокуратуру на свердловский «Центр развития туризма», рассказал «URA.RU» исполнительный директор ассоциации Михаил Мальцев. Поводом стало отсутствие на международной выставке EXPOTRAVEL-2017 в Екатеринбурге презентационного стенда Свердловской области стоимостью 600 тысяч рублей. Впрочем, руководитель ЦРТ Эльмира Туканова заявила, что Мальцев сам помешал установить объект и тем самым ее подставил.

В пятницу, 6 октября, «URA.RU» стало известно, что презентационный стенд площадью 30 квадратных метров, на котором Свердловская область должна была представлять свои наработки в области туризма, не установили на выставке EXPOTRAVEL-2017. Контракт на создание объекта был объявлен «Центром развития туризма». Победила петербургская компания ООО «Индустрия мероприятий».

Михаил Мальцев в беседе с «URA.RU» назвал ЦРТ виноватым в ситуации и обвинил его в «саботаже федеральных программ». «На выставке было выделено место под свердловский стенд, на котором представители муниципалитетов могли бы показать свои программы, раздать буклеты. Но заезжающие делегации увидели пустое место. Регион понес большие имиджевые потери, ведь событие освещали центральные телеканалы, и наш стенд не появился в их сюжетах. Мы собираемся обратиться с заявлениями на ЦРТ в Следственный комитет и прокуратуру», — сказал Мальцев «URA.RU».

Глава свердловского ЦРТ Эльмира Туканова в беседе с «URA.RU» объяснила, что поставить стенд ей помешал оператор выставки — сама же Уральская ассоциация туризма. Якобы ассоциация сначала потребовала от ООО «Индустрия мероприятий» 100-процентную предоплату, а затем, получив деньги, не пустила подрядчика на площадку.

«Пятого числа [за день до выставки] мне звонят подрядчики и говорят, что их не пускают строить стенд. Представляете, в какой ситуации я нахожусь? Я являюсь заказчиком и не могу повлиять на отношения сторон. Я звонила Мальцеву, но трубку он не брал. Теперь он может писать заявления куда угодно — это его право. Я считаю, что меня подставили перед моим руководством. За 20-летнюю практику не было таких ситуаций», — сказала Туканова нашему агентству.

Собеседница отметила, что ЦРТ взыщет с питерской компании неустойку за ущерб, нанесенный Центру и региону, а контракт на 600 тысяч оплачен не будет.

Ранее «URA.RU» писало, что свердловская политическая элита начала кампанию по свержению Эльмиры Тукановой с поста руководителя ЦРТ. Частью этой кампании источники называли действия исполнительного директора Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаила Мальцева.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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