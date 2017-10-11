В Сургуте обсуждают странный ремонт в подъездах жилых домов. Жители жалуются, что работы проводят только на нижних этажах, а за верхние заставляют платить.
По словам сургутян, с такой проблемой столкнулись жильцы нескольких десятков домов, управляет которыми «ДЕЗ Центрального жилого района» (ДЕЗ ЦЖР), одна из крупнейших коммунальных организаций Сургута. «Декабристов 7/1. Подъезд покрасили до второго этажа, это еще летом 2016 года, да и вообще размазали остатки краски», — пишет пользовательница Гузельчик Ринатовна. «На Показаньева, 6 в прошлом году также сделали 2 этажа, эта же управляющая компания, в этом году сделали еще полтора этажа, через года 3-4 доделают ремонт, надеемся», — иронизирует Евгений Волков. «На Дзержинского, 2 тоже было до второго этажа, потом в ЖЭУ сказали: платите — потом доделаем», — жалуется Юлия Стурза.
«Не пойму, что вы удивляетесь? Это наглядный пример того, что происходит в стране! Кругом одна показуха», — отмечает Александр Моховиков.
Как пояснил «URA.RU» начальник отдела эксплуатации ДЕЗ ЦЖР Римма Барановская, все работы выполняются в соответствии с договором управления многоквартирными домами. «Полный ремонт договором не предусмотрен. Мы устраняем угрозы обрушения и восстанавливаем покрытие. И то выполняем работы сверх договорных», — прокомментировала Римма Барановская. Добавим, клиенты других управляющих компаний подобных жалоб в соцсетях не оставляют.