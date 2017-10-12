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12 октября 2017
23:03  12 октября 2017 0

Роскосмос заявил об увольнении главы Центра подготовки космонавтов, который «дискредитировал профессию»

Роскосмос, космос, пуск ракеты, космодром
Космонавт Геннадий Падалка обвинял Юрия Лончакова в дискредитации профессииФото: Роскосмос

Руководитель Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков освободит свою должность после того, как выйдет с больничного. Информацию о кадровых перестановках подтверждают в пресс-службе Роскосмоса.

Сейчас обязанности Лончакова исполняет его заместитель по управлению и развитию Максим Харламов, пишет «Медуза». Сам он информацию пока никак не прокомментировал

Центр подготовки космонавтов Юрий Лончаков возглавил в 2014 году. В апреле 2017 года стало известно о том, что из отряда космонавтов уходят сразу несколько летчиков, включая Сергея Волкова и Геннадия Падалка. Падалка после этого призвал уволить Лончакова.

Он в том числе усомнился в полученной руководителем Центра квалификации «космонавт первого класса». «Это полная дискредитация уровня профессионализма в нашей профессии», — заявил Геннадий Падалка.

Сергей Демин
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