Эколог из Нижнего Тагила Андрей Волегов обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой «радикально и безотлагательно» принять все исчерпывающие меры прокурорского реагирования по спасению Черноисточинского водоема. Водохранилище, поставляющее воду в дома, а также близлежащая к нему местность в сентябре окрасились в ярко-зеленый цвет.
По словам Волегова, значительную часть Черноисточинского пруда покрыло большое дрейфующее пятно из сине-зеленых водорослей, которые постепенно гниют. «В процессе гниения в воде могут присутствовать ионы аммония и аммиак», — пишет эколог. Он также отмечает, что очистные сооружения созданы по технологиям прошлого столетия и не позволяют очищать воду от этих компонентов.
«После нахождения на берегу водоема 8 октября я плохо себя чувствовал до самого утра, там на берегу стоял неприятный запах, и такое не в первый раз, о подобном мне рассказывали и другие свидетели подобных цветений. Я просто удивляюсь: как живут рядом с водоемом собственники расположенных вдоль береговой линии участков», — рассказал эколог.
Водой из пруда пользуются 153 тысячи жителей Нижнего Тагила. «Убедительно просим принять вас все исчерпывающие меры прокурорского реагирования в отношении решения данного острого вопроса радикально и безотлагательно по спасению Черноисточинского водоема», — говорится в обращении на имя Юрия Чайки.