Острые перья, панки и роботы: театр музкомедии в Екатеринбурге подготовил громкую премьеру. Фото

В Екатеринбурге в театре музкомедии прошла премьера «Тайны Третьей планеты»

05 марта 2025 в 17:05 Размер текста - 17 +

Постановку покажут в марте и апреле Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловский театр музкомедии открывает 2025 год яркой премьерой — спектаклем «Тайна Третьей планеты». Постановка создана по книге Кира Булычева и мультфильму 1981 года, но режиссер-постановщик Сергей Пантыкин внес некоторые новшества. Зрители увидят необычные костюмы и услышат музыку Александра Зацепина, который писал для фильмов «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». На предпоказе побывало URA.RU. Основной сюжет спектакля классический: капитан Зеленого, профессор Селезнева и его дочь Алиса отправляются в путешествие за космическими животными. Однако создатели дополнили историю новыми деталями: в начале зрителям показывают взрослую Алису Селезневу и ее друга-робота Чарлика. Они случайно срывают бутон фантастического цветка и переносятся в воспоминания девушки. Чарлик и взрослая Алиса — это персонажи новые, в оригинале их не было Фото: Размик Закарян © URA.RU Занавес поднимается, и перед взором публики предстает семья Селезневых, но в новом составе. Помимо дочери и отца, появляется мать Алисы — ее в изначальном варианте не было, как и Чарлика. Профессор Селезнев хвастается родным, что придумал уникальное устройство — УПС (уменьшитель профессора Селезнева), который позволяет уменьшать животных и спокойно перевозить их на корабле. Алиса просится в путешествие вместе с отцом, но их и капитана Зеленого ждет опасность: пираты Крыс и Весельчак У пытаются выкрасть прибор. Также в спектакле появятся известная Летающая корова, обаятельные Громозека и птица Говорун. Постановка считается детской, но подойдет и для взрослой аудитории, говорит режиссер-постановщик Сергей Пантыкин: «Там прозвучат достаточно непростые темы: как в течение жизни человек иногда покрывается некой космической коркой, которая его видоизменяет, и он перестает быть собой». Кроме этого, оркестр сыграет музыку Александра Зацепина: композитор создал космический мюзикл, который сегодня идет в театрах Санкт-Петербурга и Новосибирска, теперь его увидят и уральцы. На протяжении всего спектакля у зрителей будет создаваться ощущение, что мелодии играют из колонок, но на деле такое чистое звучание появляется благодаря музыкантам и мелодиям Зацепина. У Громозеки (справа) один из самых массивных костюмов Фото: Размик Закарян © URA.RU Что касается костюмов, они будут необычными. Художник по костюмам Анастасия Терехова призналась, что черпала вдохновение в фантастических фильмах, мультфильмах и детских игрушках. Наряды персонажей получились яркими и впечатляющими: у Летающей коровы появились светящиеся крылья, у Говоруна — необычные острые перья, пираты превратились в настоящих панков, а Громозека стал выше за счет обуви на огромной платформе. Актер Игорь Королев признается, что учился ходьбе в необычных башмаках две недели: первое время было неудобно ходить по лестницам, прыгать и танцевать. Кроме этого, в костюме исполнителя есть массивный панцирь, дополнительные руки, огромная светящаяся шляпа. Роль Алисы исполнила 11-летняя Саша Есина — девочка занимается в Детской студии театра музкомедии. «Я в студии уже шесть лет, сыграла роль Дюймовочки, Мальвины, Джейн Фен. К спектаклю готовилась почти полгода. Самое сложное для меня — это вокал», — поделилась солистка. Главный режиссер музкомедии Разенков пояснил, что «Тайна Третьей планеты» продолжает Год семьи, который был в 2024 году. «Это наш подарок семейной и детской аудитории, потому что на мультфильме „Тайна третьей планеты“ выросло уже не одно поколение». Премьерные показы стартуют с 5 марта, но билетов нет до конца месяца. Также постановку можно увидеть в апреле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский театр музкомедии открывает 2025 год яркой премьерой — спектаклем «Тайна Третьей планеты». Постановка создана по книге Кира Булычева и мультфильму 1981 года, но режиссер-постановщик Сергей Пантыкин внес некоторые новшества. Зрители увидят необычные костюмы и услышат музыку Александра Зацепина, который писал для фильмов «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». На предпоказе побывало URA.RU. Основной сюжет спектакля классический: капитан Зеленого, профессор Селезнева и его дочь Алиса отправляются в путешествие за космическими животными. Однако создатели дополнили историю новыми деталями: в начале зрителям показывают взрослую Алису Селезневу и ее друга-робота Чарлика. Они случайно срывают бутон фантастического цветка и переносятся в воспоминания девушки. Занавес поднимается, и перед взором публики предстает семья Селезневых, но в новом составе. Помимо дочери и отца, появляется мать Алисы — ее в изначальном варианте не было, как и Чарлика. Профессор Селезнев хвастается родным, что придумал уникальное устройство — УПС (уменьшитель профессора Селезнева), который позволяет уменьшать животных и спокойно перевозить их на корабле. Алиса просится в путешествие вместе с отцом, но их и капитана Зеленого ждет опасность: пираты Крыс и Весельчак У пытаются выкрасть прибор. Также в спектакле появятся известная Летающая корова, обаятельные Громозека и птица Говорун. Постановка считается детской, но подойдет и для взрослой аудитории, говорит режиссер-постановщик Сергей Пантыкин: «Там прозвучат достаточно непростые темы: как в течение жизни человек иногда покрывается некой космической коркой, которая его видоизменяет, и он перестает быть собой». Кроме этого, оркестр сыграет музыку Александра Зацепина: композитор создал космический мюзикл, который сегодня идет в театрах Санкт-Петербурга и Новосибирска, теперь его увидят и уральцы. На протяжении всего спектакля у зрителей будет создаваться ощущение, что мелодии играют из колонок, но на деле такое чистое звучание появляется благодаря музыкантам и мелодиям Зацепина. Что касается костюмов, они будут необычными. Художник по костюмам Анастасия Терехова призналась, что черпала вдохновение в фантастических фильмах, мультфильмах и детских игрушках. Наряды персонажей получились яркими и впечатляющими: у Летающей коровы появились светящиеся крылья, у Говоруна — необычные острые перья, пираты превратились в настоящих панков, а Громозека стал выше за счет обуви на огромной платформе. Актер Игорь Королев признается, что учился ходьбе в необычных башмаках две недели: первое время было неудобно ходить по лестницам, прыгать и танцевать. Кроме этого, в костюме исполнителя есть массивный панцирь, дополнительные руки, огромная светящаяся шляпа. Роль Алисы исполнила 11-летняя Саша Есина — девочка занимается в Детской студии театра музкомедии. «Я в студии уже шесть лет, сыграла роль Дюймовочки, Мальвины, Джейн Фен. К спектаклю готовилась почти полгода. Самое сложное для меня — это вокал», — поделилась солистка. Главный режиссер музкомедии Разенков пояснил, что «Тайна Третьей планеты» продолжает Год семьи, который был в 2024 году. «Это наш подарок семейной и детской аудитории, потому что на мультфильме „Тайна третьей планеты“ выросло уже не одно поколение». Премьерные показы стартуют с 5 марта, но билетов нет до конца месяца. Также постановку можно увидеть в апреле.