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13 октября 2017
14:11  13 октября 2017 2

Подростки избили девочку под крики из популярного интернет-мема. ВИДЕО

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Теперь наказание ждет зачинщиков избиенияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Парни в Забайкальском крае избили девочку-ровесницу и сняли это на видео. Жертва терпеть не стала и написала в полицию заявление на обидчиков. Теперь говорить «фиаско, братан» будут им. Подозреваемые уже доставлены в отдел полиции.

Инцидент произошел в Чите. Life отмечает, что специалисты регионального СКР начали проверку по данному факту. О том, что послужило причиной жестокости среди подростков, пока неизвестно.

На кадрах видно, как пострадавшая закрывает лицо руками, а ее обидчики смеются и кричат фразу из популярного интернет-мема: «Это фиаско, братан». Драка происходит в темное время суток. После побоев полиция зафиксировала у подростка ссадины и ушибы. Госпитализация девушке не потребовалась.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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