Парни в Забайкальском крае избили девочку-ровесницу и сняли это на видео. Жертва терпеть не стала и написала в полицию заявление на обидчиков. Теперь говорить «фиаско, братан» будут им. Подозреваемые уже доставлены в отдел полиции.
Инцидент произошел в Чите. Life отмечает, что специалисты регионального СКР начали проверку по данному факту. О том, что послужило причиной жестокости среди подростков, пока неизвестно.
На кадрах видно, как пострадавшая закрывает лицо руками, а ее обидчики смеются и кричат фразу из популярного интернет-мема: «Это фиаско, братан». Драка происходит в темное время суток. После побоев полиция зафиксировала у подростка ссадины и ушибы. Госпитализация девушке не потребовалась.