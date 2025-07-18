«Не все в порядке»: Кожевникова призналась, что думает о скандальном Гогунском

Актриса Мария Кожевникова, возвращающаяся к роли Аллочки Гришко в сериале «Универ. 15 лет спустя», прокомментировала недавние скандальные высказывания своего коллеги Виталия Гогунского, вызвавшие общественный резонанс. По ее словам, она не поддерживает взгляды актера, но считает, что он просто неудачно сформулировал свои мысли.
«Я знаю Виталика давно, он душевный и комфортный человек, уважающий женщин. Но его высказывания о том, что женщина должна полностью подстраиваться под мужчину, потрясают. Если бы я не знала его, подумала бы, что с ним не все в порядке», — заявила Кожевникова в интервью StarHit. Она отметила, что Гогунский, вероятно, не смог правильно выразить свою позицию, что и привело к волне критики.
Кожевникова поделилась своими наблюдениями за отношениями Гогунского со второй женой Анной, подчеркнув, что он проявлял заботу и внимание, делая ее счастливой. Она отметила, что Виталик, будучи творческим человеком, нуждается в женщине, которая сможет вдохновить его на творчество. По ее мнению, в отношениях с Аней Гогунский был по-настоящему счастлив, и она не замечала ничего, что могло бы быть принижающим. Кожевникова также добавила, что его слова могли быть неправильно восприняты, и он не имел намерения унижать женщин.
В мае 2025 года Виталий Гогунский принял участие в youtube-проекте «Краснова знает», в ходе которого высказал ряд патриархальных взглядов относительно взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Актер отметил, что никогда не сталкивался с необходимостью проявлять инициативу в завоевании женского внимания, утверждая, что представительницы противоположного пола сами проявляют к нему интерес. По его мнению, основной обязанностью женщины является обеспечение хорошего настроения мужчины.
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