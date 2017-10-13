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13 октября 2017
12 октября 2017
17:20  13 октября 2017 0

Ветеранам НЛМК выделили более 2,5 млн рублей на культурную программу

Экскурсия «Пеший путь из Центра на ВИЗ» с Полиной Ивановой. Екатеринбург, виз, проходная
ВИЗ - одно из старейших предприятий ЕкатеринбургаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Более 1400 пенсионеров ВИЗ-Стали и ВИЗа (входят в Группу НЛМК) приняли участие в корпоративных торжествах в честь 60-летия заводской ветеранской организации. Для них организовали шахматный турнир, поход в театр и торжественный вечер.

По словам начальника управления персоналом Ольги Щербо, на протяжении многих лет ВИЗ-Сталь и ВИЗ оказывают пенсионерам целевую материальную помощь, регулярно проводят для них культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия. «На эти цели только в 2017 году предприятия направили свыше 2,5 млн рублей. Ежегодно в корпоративных программах для ветеранов принимают участие около полутора тысяч бывших заводчан», — отметила она.

В рамках празднования 60-летия заводской ветеранской организации участники посетили спектакль «Варшавская мелодия» в Камерном театре и концерт хора «Россияне» в Центре культуры и искусства «Верх-Исетский». Во время торжественного вечера прошло награждение активистов ветеранского движения.

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Автор: пресс-служба ВИЗ-Стали

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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