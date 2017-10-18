Стройки в Екатеринбурге рискуют встать на полтора года

10:34 18 октября 2017 0

Екатеринбург лишится новых жилищных проектов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

1 января 2018 года строительный рынок Екатеринбурга станет заложником юридической коллизии. В этот день областные власти вернут администрации Екатеринбурга часть градостроительных полномочий. Но воспользоваться ими городские власти не смогут. В результате будет заблокировано согласование новых проектов.

В настоящее время застройщикам приходится руководствоваться сразу двумя правилами землепользования и застройки. Одни из них были приняты гордумой в конце 2015 года, вторые — всего несколько месяцев назад утверждены свердловским минстроем. При этом городские правила применяются лишь в части, в которой не противоречат областным.

В соответствии с достигнутыми политическими договоренностями и с требованиями областного законодательства, на следующем заседании муниципального парламента депутатам придется отменить свой документ. Областные правила будут действовать до того момента, пока в 2018 году муниципальные власти вновь не разработают собственные. Но в правительственном документе заложена правовая мина. В нем указывается, что вносить градостроительные документы, формировать комиссию по их рассмотрению и подписывать распорядительные документы могут только представители минстроя.

Министр строительства Михаил Волков начал полноправно подписывать градостроительные документы только в июне 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следовательно, начиная с 1 января формально вернув себе право контроля над строительным рынком, муниципальные чиновники не смогут принимать никаких управленческих решений. Правовой вакуум продлится до того момента, пока администрация Екатеринбурга не разработает, проведет через общественные слушания и гордуму новую редакцию собственных правил, в которых в качестве исполнителей будут указаны муниципальные чиновники. Эта работа займет несколько месяцев, но может затянуться и на более длительный срок.

Источники «URA.RU» напоминают, что аналогичная проблема имела место с начала 2016 по середину 2017 года — в период предшествовавшей передачи полномочий от администрации Екатеринбурга областному правительству. Ее решение заняло полтора года.

Как заявил «URA.RU» председатель комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, управляющий «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий, екатеринбургские депутаты обратились к администрации города с просьбой предупредить надвигающуюся для рынка опасность. «Шел разговор, чтобы администрация отработала механизм, позволяющий не допустить разрыва в полномочиях, чтобы с января 2018 года она сразу могла реализовывать свое право… Новую распорядительную часть правил надо уже сейчас начать готовить. На заседании думы будем определяться, какой это должен быть документ и каким образом будет реализовываться… Правового вакуума не должно возникнуть. Никто не заинтересован в возникновении проблем».

Владимир Крицкий предложил мэрии заблаговременно решить надвигающуюся проблему Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специализирующийся на вопросах градостроительства юрист подчеркнул, что отдельные вопросы мэрия сможет решать, пользуясь прямыми нормами федерального закона. Но она точно не сможет ничем помочь застройщикам, предлагающим к реализации новые проекты. Администрация города будет лишена возможности поменять правовой статус выбранным ими земельных участков. Например, переводить зону административной застройки в жилую зону. Или в зону, в которой разрешено возведение религиозных объектов. Из-за этого надолго затормозится принятие решения о строительстве новых жилых кварталов на ряде городских территорий. С проблемами могу столкнуться даже авторы проекта по строительству Храма святой Екатерины на берегу городского пруда — они пока не подавали документы на согласование.

Представитель крупного застройщика добавляет, что наибольшие потери понесут близкие к мэрии строительные компании: «Их руководители спешат внести в утвержденные минстроем правила застройки выгодные им изменения, меняющие правовой статус нужных им участков. Они ждали этой возможности почти два года. И теперь неожиданно поняли, что не получат желаемого так быстро, как им бы этого хотелось». По мнению источника, после того, как мэрия решит этот вопрос, новый передел строительного рынка будет практически неизбежен.

Таким образом, очень многое будет зависеть от быстроты реакции мэрии и реальном ее контроле над депутатским корпусом гордумы.