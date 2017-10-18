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18 октября 2017
18:02  18 октября 2017 0

Свердловская радиостанция разыгрывает две тонны бензина

Открытая лицензия на 30.07.2015. АЗС Газпром, бензин, заправка, азс
Каждый победитель получит по 105 литров топливаФото: media.gazprom-neft.ru

Каждый будний день с 10 октября по 3 ноября «Авторадио-Екатеринбург» разыгрывает 105 литров бензина.

Для того чтобы выиграть, необходимо внимательно слушать эфир «Авторадио», где каждый будний день ведущий объявляет «три счастливые цифры». Если эти цифры совпадут с госномером вашего автомобиля, то необходимо тут же позвонить в эфир. Первый дозвонившийся получит топливную карту на заправку 105 литров бензина. Каждого последующего победителя будут определять последние три цифры номера телефона предыдущего счастливчика.

Всего среди участников акции будет разыграно 2100 литров бензина. Это уже третий сезон радиоигры. До этого радиостанция раздала более четырех тонн топлива.

Александр Пономарев
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