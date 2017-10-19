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19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
11:22  19 октября 2017 0

В Югре прокуратура потребовала от мэра оплатить подаренные гражданам квартиры

Открытие ЖК
Ущерб от раздачи муниципального жилья составил 15 миллионов рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Березовского района ХМАО направила в городской суд иск в отношении бывшего мэра города Березово о компенсации материального ущерба, нанесенного муниципалитету его деятельностью. Поводом стало вступившее в силу решение суда о признании его виновным в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО, в период с 2010 по 2013 годы мэр разрешил гражданам приватизировать 13 квартир из служебного жилищного фонда, переданных им по договорам соцнайма. По иску прокуратуры часть жилых помещений было впоследствии возвращено, но 7 из них оказались для муниципалитета потерянными. Ущерб составил 15 миллионов рублей, которые надзорное ведомство и предлагает взыскать с бывшего градоначальника.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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