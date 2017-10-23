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15:10  23 октября 2017 0

Пермский губернатор дал первое интервью после выборов известному телеграм-каналу

Инаугурация Губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим, инаугурация
Максим Решетников рассказал о своих обещанияхФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников ответил на вопросы Леонида Давыдова, основателя известного политического телеграм-канала «Давыдов.Индекс». Основной темой беседы стали планы главы региона после выборов и проблемы с получением федеральных средств на местные проекты.

Так, губернатор отметил, что после выборов самое трудное для него — это то, что «надо на каком-то этапе перестать придумывать новые проекты, перестать генерировать новые проекты» и начать выполнять задуманное. При этом планы приходится генерировать с учетом того, что федеральный бюджет урезает дотации Пермскому краю в два раза.

Тем не менее, глава региона планирует в ближайшее время приступить к проектированию главного проекта своей кампании — новому мосту через Каму в Перми, который позволит существенно изменить транспортные потоки через Транссиб, а также позволит произвести масштабную реновацию набережной и в конечном счете обеспечит развитие города и региона. При этом главной задачей, по его мнению, является общение с жителями, донесение до них информации о необходимости проекта.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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