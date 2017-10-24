Член рабочей группы свердловского ОНФ «Честная и эффективная экономика», экс-глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергей Черкасов приступил к оформлению заявки на включение Екатеринбурга в российскую Книгу рекордов Гиннесса.
Черкасов заявил «URA.RU», что просит зафиксировать рекордное повышение налога на имущество на территории областного центра. В 2017 году для ряда екатеринбургских бизнесменов размер сбора вырос в 28 раз.
Как ранее сообщало «URA.RU», Сергей Черкасов — владелец консультативной фирмы, владеющей комнатой в торговом центре «БУМ» в центре мегаполиса площадью 38,6 квадратных метра. За 2014 год экс-чиновник заплатил налог за имущество в размере 3492 рубля. За 2015 год ему счет на уплату налогов выставлять не стали, так как не была проведена кадастровая оценка помещения. Поэтому в конце прошлой недели ему было выставлено сразу два счета — на уплату за 2015 год 96 409 рублей и аналогичной суммы за 2016 год.
Причина столь высокого роста налога— вступление в силу новой кадастровой оценки имущества и решение об установке в Екатеринбурге максимально возможной ставки налога в размере 2%.