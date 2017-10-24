Депутатам гордумы Дегтярска официально представили претендента от региональной власти на должность главы округа. Как и прогнозировало наше агентство, им стал экс-министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Сергей Пономарев. Депутаты готовы поддержать «варяга», чтобы не допустить до руководства действующего мэра Игоря Бусахина.
Как сообщили «URA.RU» в гордуме, бывшего пермского чиновника с депутатами знакомил первый заместитель администрации свердловского губернатора Вадим Дубичев. «Он сказал, что Пономарев — это компромиссная фигура и его одобрил сам губернатор. Что касается Бусахина, то было прямо заявлено, что члены комиссии по выборам главы, как со стороны свердловской администрации, так и со стороны муниципалитета, его не поддержат», — рассказал депутат думы Дегтярска Даниэль Марголис.
В Дегтярске мэра выбирают депутаты из претендентов, предложенных конкурсной комиссией. В начале октября второй раз за год конкурс был приостановлен. Ревдинский горсуд выдал исполнительный лист в связи с нарушением процедуры. Как рассказали источники «URA.RU» в администрации губернатора, 26 октября конкурс по выборам главы в Дегтярске депутаты местной думы вовсе признают не состоявшимся и перезапустят заново.
«Бусахин приезжал в администрацию губернатора. Его просили не выдвигаться в очередной раз. Он сказал, что все понял, но делать все равно будет по-своему», — говорит собеседник агентства. Связаться с Игорем Бусахиным не удалось, у него отключен телефон.