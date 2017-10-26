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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:28  26 октября 2017 0

Пьяный екатеринбуржец набросился на вице-мэра из-за ремонта Макаровского моста

Пешая прогулка-инспекция Александра Якоба. Екатеринбург, архипов евгений
Евгения Архипова отчитал подвыпивший горожанинФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Екатеринбурга высказал свои претензии заместителю главы горадминистрации Евгению Архипову по поводу затянувшегося ремонта Макаровского моста. Горожанин обвинил мэрию, что она не сдержала обещание и перенесла сроки запуска трамваев по путепроводу. Крайне эмоциональный диалог между чиновником и жителем произошел сегодня утром, во время контрольного обхода улицы Ленина.

В пресс-службе мэрии сообщили, что с виду мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. «Хотя времени было всего девять утра, — пояснил представитель администрации Анатолий Карманов. — Он подошел к Евгению Константиновичу и спросил, почему не пустили трамваи по Макаровскому мосту? На это замглавы ответил, что обещали открыть движение автотранспорта, а проверка моста груженым трамваем еще не проведена. Мужчина на повышенных тонах стал говорить, что якобы мэрия не отвечает за свои слова».

Как ранее сообщало «URA.RU», автомобили по мосту пустили вечером 24 октября. Когда будут запущены трамваи — непонятно. Сначала по мосту пустят груженый трамвай и посмотрят, как опоры реагируют на колебания. Если трамвайное движение все-таки откроют, то по мосту пустят лишь два маршрута — № 3 и № 21. Остальные продолжат курсировать по временной схеме, которая применяется сейчас.

Александр Пономарев
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