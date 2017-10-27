Руководители свердловского регионального отделения КПРФ приняли решение о переносе демонстрации в честь 100-летнего юбилея Великой октябрьской революции с 7 на 6 ноября.
Как сообщили «URA.RU» два источника в партотделении, это связано с желанием коммунистов привлечь на мероприятие максимальное число сторонников. 7 ноября — рабочий день и многие последователи коммунистических идей будут находиться на работе. 6 ноября — официальный выходной.
Однако далеко не все партийцы восприняли этот ход спокойно. Один из известных свердловских коммунистов заявил «URA.RU»: «Демонстрации проходили 7 ноября целый век. Этот день стал особым для нескольких поколений россиян. И впервые за все это время — именно в юбилей Революции традиция будет нарушена. Ленин от такого в мавзолее перевернется».
Дозвониться за комментарием до лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева не удалось.