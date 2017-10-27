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27 октября 2017
Главные новости Свердловской области
21:47  27 октября 2017 0

Свердловские коммунисты отменили демонстрацию в день 100-летия Революции. Рядовые партийцы говорят о предательстве идей Ленина

Митинг КПРФ Курган, флаги кпрф
Мероприятие пройдет в выходнойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководители свердловского регионального отделения КПРФ приняли решение о переносе демонстрации в честь 100-летнего юбилея Великой октябрьской революции с 7 на 6 ноября.

Как сообщили «URA.RU» два источника в партотделении, это связано с желанием коммунистов привлечь на мероприятие максимальное число сторонников. 7 ноября — рабочий день и многие последователи коммунистических идей будут находиться на работе. 6 ноября — официальный выходной.

Однако далеко не все партийцы восприняли этот ход спокойно. Один из известных свердловских коммунистов заявил «URA.RU»: «Демонстрации проходили 7 ноября целый век. Этот день стал особым для нескольких поколений россиян. И впервые за все это время — именно в юбилей Революции традиция будет нарушена. Ленин от такого в мавзолее перевернется».

Дозвониться за комментарием до лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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