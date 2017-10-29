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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
01:31  29 октября 2017 0

Оксимирон объяснил свой отказ появляться у Дудя. ВИДЕО

Рэпер считает, что его успех — в поклонниках и командеФото: страница norimyxxxo в Instagram

Популярный российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объяснил свой отказ от интервью блогеру Юрию Дудю. По мнению исполнителя, их сотрудничеству помешала неверная позиция журналиста относительно его популярности.

Видеозапись с признанием Оксимирона появилась на странице @levaklevo в Instagram.

«Многие думают, что я не дал ему интервью, потому что боюсь каких-то вопросов. Но, на самом деле, можно всегда просто не ответить на вопросы. Я не знаю, придумайте любой вопрос, он не будет таким провокационным, что я не хочу его услышать. Про каких-то моих старых знакомых или про то, сколько я зарабатываю. Мне можно что угодно, любой вопрос задать, если я не захочу отвечать, я не отвечу», — поделился рэпер на концерте в Ледовом Дворце. «Я не пошел к Дудю, потому что он так подавал нам эту тему, что нам это нужно чтобы собрать Ледовый и Олимпийский. И что мы видим? Я единственный из всех не пошел и все разобрали», — заметил он.

Также исполнитель заявил, что к журналисту негатива не испытывает, а отказался от интервью он ради своих поклонников и команды. «Это мы нужны им, а не они нам. Я не про себя, это про всю мою замечательную команду, которую я очень люблю. Дудю салют, но нам это не нужно, нам хватает ажиотажа благодаря вам!», — обратился Мирон к слушателям.

Напомним, информация об отказе Оксимирона сотрудничать с самым известным интервьюером российского YouTube появилась еще в августе. После многочисленных вопросов подписчиков, рэпер решил ответить на вопросы поклонников на своей странице в Twitter. В одном из твитов он заявил, что не преследует цели «раскрутиться» за счет блогера. Между тем, на концерте исполнителя в Ледовом дворце собралось 12 тысяч зрителей, не оставив в кассах ни одного билета.

Наталья Полетавкина
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