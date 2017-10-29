Три экипажа МЧС в Екатеринбурге подняли из-за еды

Уральцы хотели позавтракать, но пришлось вызывать спасателей
В Екатеринбурге три пожарные машины отправились по сообщению о сильном задымлении на Московскую, 42. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что причиной для тревоги жильцов стала оставленная на плите сковорода с готовящимся блюдом.
«Сообщение о задымлении поступило в 9:13», — сообщила «URA.RU» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Алина Хасанова. Дым валил из квартиры на втором этаже.
«Пригорание без последующего горения», — формулируют в спасательном ведомстве.
Обошлось без жертв. Были ли хозяева дома или нет, неизвестно.