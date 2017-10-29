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Главные новости Свердловской области
09:39  29 октября 2017 0

Три экипажа МЧС в Екатеринбурге подняли из-за еды

Веранда Serdce ресторана James. Екатеринбург, еда, пища, сковорода, готовка
Уральцы хотели позавтракать, но пришлось вызывать спасателейФото: Владимир Жабриков © URA.RU (архив)

В Екатеринбурге три пожарные машины отправились по сообщению о сильном задымлении на Московскую, 42. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что причиной для тревоги жильцов стала оставленная на плите сковорода с готовящимся блюдом.

«Сообщение о задымлении поступило в 9:13», — сообщила «URA.RU» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Алина Хасанова. Дым валил из квартиры на втором этаже.

«Пригорание без последующего горения», — формулируют в спасательном ведомстве.

Обошлось без жертв. Были ли хозяева дома или нет, неизвестно.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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