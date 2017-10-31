В Екатеринбурге жители двух домов устроили «мусорную» войну

Уже несколько месяцев жители двух домов на ЖБИ ведут войну из-за контейнерной площадки, установленной ТСЖ «Сыромолотова 11б». Ее установили ровно на границе межевания двух домов, и подъехать к баку для его выгрузки можно только через территорию соседнего дома, что не устраивает его жителей. Недавно соседи установили забор в надежде на то, что члены ТСЖ перенесут баки в глубь двора и начнут вывозить мусор через свою территорию, однако этого не случилось.
Сейчас часть бытовых отходов ТСЖ перебрасывается в погрузчик вручную через забор. После этого контейнер на колесиках подкатывается к пешеходной дорожке и там, буквально над головами людей, его содержимое выгружается в машину. «Бывает, что контейнер поднимают, а прямо под ним идет мамочка с ребенком или ребенок на велосипеде проезжает», — рассказала жительница дома на Сыромолотова, 21а Галина Полянская.
В ТСЖ «Сыромолотова 11б» заверили, что другого варианта для установки контейнерной площадки попросту нет. «Проблемы с вывозом мусора связаны с тем, что соседи не дают нам нормально его вывозить, поскольку отгородились от нас забором, — прокомментировал ситуацию председатель правления ТСЖ „Сыромолотова 11б“ Анна Вершинина. — А наша контейнерная площадка установлена здесь на законных основаниях, и место для ее установки нам подсказали в администрации района».
Однако юристы ставят это под сомнение. «Согласно Жилищному кодексу РФ, аАдминистрация не вправе распоряжаться общедомовой собственностью, это прерогатива жильцов. А территория, на которой расположена площадка, принадлежит трем домам — Сыромолотова 11а, 11б и 11в, таким образом, для установки контейнеров должно было проводиться собрание собственников всех помещений в данных многоквартирных домах. Но, с большой долей вероятности, эта процедура не была соблюдена», — пояснил юрист в сфере ЖКХ Алексей Мещеряков.
Еще одна проблема связана с тем, что одного контейнера, установленного ТСЖ, явно не хватает. «Мусора у них накапливается очень много: или машина не заказана, или дворник не работает. Они выгружали контейнер буквально вчера утром, и он уже переполнен. А завтра площадка будет завалена мусором вплоть до забора», — утверждает Галина Полянская.
Когда же контейнер переполнен, весь мусор жители ТСЖ несут на мусорную площадку все тех же соседей из дома №21. «ТСЖ экономят на строке содержания жилья, которая, я уверен, оплачивается жителями в полном объеме. А нам приходится вывозить их мусор, — отметил руководитель УЖК „Радомир-Инвест“ Евгений Тиунов. — При этом отследить, куда уходят сэкономленные правлением ТСЖ средства, как правило, очень сложно».
Отметим, что до установки собственного контейнера жители дома на Сыромолотова, 11б выносили бытовые отходы в общий контейнер около дома №21. В дальнейшем правление ТСЖ от этого отказалось — не устроила цена, выставленная УЖК «Радомир-Инвест». При этом дом, который находится в управлении ТСЖ, по факту обслуживается другой управляющей компанией. А это явно накладывает на жителей дополнительные расходы и вообще противоречит самому смыслу создания ТСЖ, когда все — от денежных потоков до качества выполняемых работ — контролируется жителями многоквартирников.