В Екатеринбурге жители двух домов устроили «мусорную» войну

11:50 31 октября 2017 4

Часть бытовых отходов ТСЖ перебрасывают в погрузчик вручную через забор Фото: читатели «URA.RU»

Уже несколько месяцев жители двух домов на ЖБИ ведут войну из-за контейнерной площадки, установленной ТСЖ «Сыромолотова 11б». Ее установили ровно на границе межевания двух домов, и подъехать к баку для его выгрузки можно только через территорию соседнего дома, что не устраивает его жителей. Недавно соседи установили забор в надежде на то, что члены ТСЖ перенесут баки в глубь двора и начнут вывозить мусор через свою территорию, однако этого не случилось.

Сейчас часть бытовых отходов ТСЖ перебрасывается в погрузчик вручную через забор. После этого контейнер на колесиках подкатывается к пешеходной дорожке и там, буквально над головами людей, его содержимое выгружается в машину. «Бывает, что контейнер поднимают, а прямо под ним идет мамочка с ребенком или ребенок на велосипеде проезжает», — рассказала жительница дома на Сыромолотова, 21а Галина Полянская.

В ТСЖ «Сыромолотова 11б» заверили, что другого варианта для установки контейнерной площадки попросту нет. «Проблемы с вывозом мусора связаны с тем, что соседи не дают нам нормально его вывозить, поскольку отгородились от нас забором, — прокомментировал ситуацию председатель правления ТСЖ „Сыромолотова 11б“ Анна Вершинина. — А наша контейнерная площадка установлена здесь на законных основаниях, и место для ее установки нам подсказали в администрации района».

1/3 Вместо того, чтобы перенести мусорный контейнер во двор, представители ТСЖ решили перебрасывать бытовые отходы через забор соседей

Однако юристы ставят это под сомнение. «Согласно Жилищному кодексу РФ, аАдминистрация не вправе распоряжаться общедомовой собственностью, это прерогатива жильцов. А территория, на которой расположена площадка, принадлежит трем домам — Сыромолотова 11а, 11б и 11в, таким образом, для установки контейнеров должно было проводиться собрание собственников всех помещений в данных многоквартирных домах. Но, с большой долей вероятности, эта процедура не была соблюдена», — пояснил юрист в сфере ЖКХ Алексей Мещеряков.

Еще одна проблема связана с тем, что одного контейнера, установленного ТСЖ, явно не хватает. «Мусора у них накапливается очень много: или машина не заказана, или дворник не работает. Они выгружали контейнер буквально вчера утром, и он уже переполнен. А завтра площадка будет завалена мусором вплоть до забора», — утверждает Галина Полянская.

Одного контейнера, установленного ТСЖ, явно не хватает Фото: читатели «URA.RU»

Когда же контейнер переполнен, весь мусор жители ТСЖ несут на мусорную площадку все тех же соседей из дома №21. «ТСЖ экономят на строке содержания жилья, которая, я уверен, оплачивается жителями в полном объеме. А нам приходится вывозить их мусор, — отметил руководитель УЖК „Радомир-Инвест“ Евгений Тиунов. — При этом отследить, куда уходят сэкономленные правлением ТСЖ средства, как правило, очень сложно».

Отметим, что до установки собственного контейнера жители дома на Сыромолотова, 11б выносили бытовые отходы в общий контейнер около дома №21. В дальнейшем правление ТСЖ от этого отказалось — не устроила цена, выставленная УЖК «Радомир-Инвест». При этом дом, который находится в управлении ТСЖ, по факту обслуживается другой управляющей компанией. А это явно накладывает на жителей дополнительные расходы и вообще противоречит самому смыслу создания ТСЖ, когда все — от денежных потоков до качества выполняемых работ — контролируется жителями многоквартирников.