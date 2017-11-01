ЕВРАЗ НТМК победил в федеральном конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России — 2017». Комбинат был назван лучшим экологически ответственным предприятием, отмечает пресс-служба предприятия.
Комбинат систематически работает над снижением техногенной нагрузки на окружающую среду. Так, за минувшие 10 лет выбросы в атмосферу сократились на 15%. Настолько же уменьшились сбросы сточных вод. За десять лет НТМК потратил на экологические программы прядка восьми миллиардов рублей.
«Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу и в водные объекты — один из приоритетов работы комбината», — рассказали на предприятии. К настоящему моменту ЕВРАЗ НТМК закрыл все экологически небезопасные производства.
Кроме того, сегодня ЕВРАЗ НТМК строит современную доменную печь, которую оборудуют рукавными фильтрами, в 2,5 раза повышающими степень очистки отходящих газов. В компании также отметили, что активно ведут рекультивацию нарушенных земель, повторно вовлекая в производство накопленные металлургические шлаки.
Ранее ЕВРАЗ НТМК неоднократно получал высокие экологические награды. Так, летом комбинат признали лучшим предприятием в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».