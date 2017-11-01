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01 ноября 2017
31 октября 2017
15:45  01 ноября 2017 0

На Урале поймана женщина-убийца, поиздевавшаяся над трупом подруги

В последнее время Анна вела асоциальный образ жизниФото: Анна П., ВК

В городе Нижняя Тура в Свердловской области раскрыто убийство, произошедшее еще 5 августа.

«По обвинению в убийстве арестована 30-летняя женщина», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя МКР по Свердловской области.

Выяснилось, что убила Анну ее подруга-рецидивистка по имени Алесандра, ранее судимая четыре раза по статьям «кража» и «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».

«Преступление в условиях неочевидности было раскрыто благодаря усилиям местных сыщиков и сотрудников уголовного розыска областного полицейского главка. Выяснилось, что погибшая ушла из дома еще 29 июля, когда в Нижней Туре отмечался День города. Но родители ее не сообщали о пропаже дочери, так как привыкли к длительным ее отлучкам — в последнее время она вела асоциальный образ жизни, много пила. Установлена местная жительница, с которой в тот день погибшая шла в гости, где проходила очередная пьянка. По дороге женщины поругались, подрались, и произошло убийство. Вскрытие показало, что разрыв сердца произошел из-за множественных травм. По одной из версий, у женщин кроме давней вражды были еще и отношения с одним и тем же мужчиной», — рассказала «URA.RU» Нина Пелевина, заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Жестокое убийство произошло 5 августа. Тогда прохожие возле местного ДК нашли труп женщины, лицо которой было превращено в кровавое месиво. Вскоре было установлено, что убита 32-летняя Анна П., которая жила с сыном и родителями, сообщало ранее «URA.RU». Как стало известно, после убийства Александра спокойно пошла на ту самую пьянку, куда они направлялись вместе с Анной.

Александр Лукманов
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