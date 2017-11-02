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Главные новости Югры
15:30  02 ноября 2017 0

Отчет фонда югорской НКО был отмечен серебряным стандартом прозрачности

Отчет находится в свободном для скачивания доступеФото: PxHere

Годовой публичный отчет югорского фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы Югры Алексеем Андреевым, был отмечен серебряным стандартом прозрачности и открытости. Награждение происходило на Торжественном подведении итогов VIII конкурса годовых публичных отчетов НКО в Общественной палате РФ.

Фонд местных сообществ представил отчет о своей работе в 2016 году. В нем рассказано о реализуемых проектах, программах и учредителях, раскрыты финансовые показатели и подробно изложены приоритеты настоящего времени. Документ находится в свободном для скачивания доступе.

«Отчетность, прозрачность и гласность — одни из основополагающих принципов работы фонда „МЫ ВМЕСТЕ“. Мы всегда готовы рассказать о работе нашей организации и отчитаться не только перед конкурсной комиссией, но и перед любым заинтересованным жителем Югры. Максимальная прозрачность — это залог доверия к организации граждан. Чем прозрачнее работа организации, чем более подробно представлены ее результаты — тем выше к ней доверие. Тем больше с ней хотят сотрудничать», — отметил депутат Алексей Андреев на подведении итогов.

Конкурс называется «Точка отсчета». В 2017 году его проводила Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Фонда президентских грантов, Комитета общественных связей Москвы, компании «Металлоинвест» в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера». Предыдущий проводился в 2013 году. Во время трехлетнего перерыва организаторы конкурса бросили все силы на улучшение методологии экспертной оценки публичных отчетов. Число членов жюри возросло в два раза и составило 44 человека, а количество самих участников «Точки отсчета» увеличилось со 153 до 244. Всем некоммерческим организациям в рамках конкурса были присвоены различные стандарты подготовки — золотой, серебряный, бронзовый и базовый. Всего по решению жюри золотой стандарт был присвоен девяти российским НКО, серебряный — 53 социально-ориентированным организациям.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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