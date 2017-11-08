Челябинский инвалид заявил, что его выгоняют из ОНФ из-за коррупции

11:32 08 ноября 2017 0

Коробейников считает, что стал жертвой коррупции со стороны Рыжего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сопредседатель челябинского регионального отделения «Общероссийского народного фронта», инвалид-колясочник Евгений Коробейников заявил, что руководитель исполкома этого движения Денис Рыжий намеренно выживает его из организации. Но из-за коррупции и «социального терроризма» он не будет сопротивляться своей досрочной отставке.

Коробейников корреспонденту «URA.RU», что он выявил «коррупционную составляющую» в работе Рыжего и подделку подписей. Но руководство ОНФ встало на сторону руководителя исполкома. «У меня нет желания работать с Рыжим. Я ему не доверяю и сомневаюсь в чистоте помыслов. Не понимаю, почему закрывают глаза на его деятельность. Я называю его работу „социальным терроризмом“. Дело в том, что на всех форумах ОНФ нам говорили, что мы должны работать на опережение, указывать на проблему и предотвращать ее, быть помощниками властей. Но Рыжий старается найти проблему, раздуть скандал, создать общественный резонанс и показать на несостоятельность органов власти. Решение проблемы его не интересует. В этом суть наших разногласий», — считает сопредседатель ОНФ.

По словам Евгения Коробейникова, Денис Рыжий перестал присылать приглашения на заседания штаба, рабочих групп и всячески саботирует его работу. «В прошлом году, когда избрали новую тройку сопредседателей челябинского ОНФ, мы договаривались, что срок полномочий будет два года. Не вижу объективных причин для досрочной ротации. Я не муниципальный служащий — работаю по контракту в комитете по соцполитике администрации. Но если внесут вопрос об отставке, не буду держаться за должность. Пришел в ОНФ, потому что полностью поддерживаю цели и задачи движения президента. Уйдя с должности, буду продолжать поддерживать движение. Как занимался общественной работой, в том числе борьбой с коррупцией, так и буду, вне зависимости от того, останусь ли в ОНФ», — резюмировал Коробейников.

На региональной конференции ОНФ 21 ноября, напомним, предполагается отправить в досрочную отставку сопредседателя Евгений Коробейникова. Кандидатами на эту должность называют Елену Киприянову, директора лицея №11, где учится дочь Дениса Рыжего, и экс-директора подведомственного минэкологии области ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Виталия Вороного, поддержавшего руководителя исполкома в его конфликте с Коробейниковым.