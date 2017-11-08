17:17 08 ноября 2017 0

Алексей Лихачев выступил перед студентами УрФУ Фото: пресс-служба госкорпорации «Росатом»

О перспективах работы в Росатоме студентам УрФУ в рамках дней карьеры в Екатеринбурге рассказал на личной встрече глава госкорпорации Алексей Лихачев. Слушателями этой лекции стали студенты-отличники, победители олимпиад и различных научных разработок — именно на них делает ставку предприятие.

На встречу с Алексеем Лихачевым пригласили более 200 студентов УрФУ, которые обучаются по профильным для Росатома специальностям. «Перед Росатомом стоит задача сохранения глобального лидерства в атомных и смежных технологиях. Для решения этой задачи нам необходимо долгосрочно обеспечить наши проекты „мозгами“ — учеными, инженерами, разработчиками, — отметил Алексей Лихачев, выступая перед студентами. — Мы ставим перед собой цель — поднять престиж работы ученых и инженеров. Эти профессии должны стать модными, должны открывать возможность для карьеры и личного успеха».

Глава Росатома рассказал студентам, что предприятие в данный момент решает технологические и социальные вопросы, такие как опреснение воды, стерилизация сельскохозяйственных продуктов, развитие ядерной медицины и многие другие. Так что область для применения знаний будущих специалистов будет весьма обширной.

В ближайшее время на базе университета появится центр подготовки кадров для Росатома, такое решение Лихачев и ректор УрФУ Виктор Кокшаров приняли во время встречи. Кроме того, было подписано положение о том, что лучшим студентам будут вручать именные стипендии АО «ЧМЗ» — предприятия топливной компании Госкорпорации «Росатом».