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09 ноября 2017
16:20  09 ноября 2017 0

Жена Джигарханяна экстренно госпитализирована на Украине

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Запланированный развод Джигарханяна и его жены не состоялсяФото: Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»

Жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская экстренно госпитализирована. СМИ предполагают, что на ее здоровье повлияло нервное перенапряжение.

О причинах срочной госпитализации сбежавшей молодой жены и бывшего руководителя Московского драматического театра Джигарханяна ничего не сообщается, передают «Дни.ру». Издание предполагает, что на здоровье сказалось нервное напряжение, полученное из-за разрыва отношений с мужем и вытекающих из этого проблем.

Из-за того, что Виталина Цымбалюк-Романовская попала в больницу и не смогла присутствовать в суде, намеченный развод с актером не состоялся. В издании отмечают, что заседание перенесли на конец месяца — 27 ноября.

Ранее Андрей Малахов в прямом эфире объявил о бегстве Цымбалюк-Романовской из России, сообщало «Федеральное агенство новостей». Официальный представитель жены Джигарханяна Элина Мазур заявила, что ради возвращения артиста в семью, его супруга готова пойти даже на официальный развод, передавала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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