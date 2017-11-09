Жена Джигарханяна экстренно госпитализирована на Украине

Жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская экстренно госпитализирована. СМИ предполагают, что на ее здоровье повлияло нервное перенапряжение.
О причинах срочной госпитализации сбежавшей молодой жены и бывшего руководителя Московского драматического театра Джигарханяна ничего не сообщается, передают «Дни.ру». Издание предполагает, что на здоровье сказалось нервное напряжение, полученное из-за разрыва отношений с мужем и вытекающих из этого проблем.
Из-за того, что Виталина Цымбалюк-Романовская попала в больницу и не смогла присутствовать в суде, намеченный развод с актером не состоялся. В издании отмечают, что заседание перенесли на конец месяца — 27 ноября.
Ранее Андрей Малахов в прямом эфире объявил о бегстве Цымбалюк-Романовской из России, сообщало «Федеральное агенство новостей». Официальный представитель жены Джигарханяна Элина Мазур заявила, что ради возвращения артиста в семью, его супруга готова пойти даже на официальный развод, передавала «Национальная служба новостей».