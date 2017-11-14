18:54 14 ноября 2017 0

С Усьвинских столбов открывается прекрасный вид, но чтобы его увидеть, нужно преодолеть несколько километров непролазной грязи Фото: Анна Белкина

В Пермском крае создается природный парк. Он появится на территории Красновишерского, Горнозаводского, Лысьвенского, Чусовского, Гремячинского муниципальных районов на основе 33 существующих ООПТ (таких как Каменный город, Большое бревно, Столбы, Разбойник. Глухие камни, Ветлан, Говорливый и др.) в долинах рек Усьва, Чусовая, Вишера. Корреспонденту «URA.RU» удалось познакомиться с его проектом.

Сегодня, чтобы увидеть знаменитые Усьвинские столбы, где снимались фильмы «Время первых» и «Географ глобус пропил», нужно пройти несколько километров по непролазной грязи, жалуются туристы. Ученые, в свою очередь, сетуют, что бесконтрольные туристические группы разрушают экосистему уникальных природных памятников.

«Ездили с друзьями на Усьву в октябре. Что интересно, дождей к тому времени не было уже давно — было сухо и солнечно. Но не там! Мы пошли пешком от самого поселка Усьва и буквально сразу же попали в настоящее грязевое болото.

Чтобы дойти до скального массива, нужно идти порядка пяти километров, и мы были уверены, что управимся за час. Но нет. Дорога идет по склону и там ужасно грязно и скользко — очень легко поскользнуться и свалиться в реку. На обратном пути уже почти стемнело, и мы не переломали себе ноги буквально чудом!»

— рассказала «URA.RU» пермячка Евгения. По словам собеседницы, по пути почти отсутствуют указатели и очень мало оборудованных мест отдыха.

«Стихийное развитие туризма и нерегулируемые нагрузки на ряд территорий региона привели к деградации экосистем и природных комплексов. Это обстоятельство послужило одной из предпосылок формирования идеи создания особо охраняемых природных территорий, одной из основных задач которой являлась бы рекреация», — объясняют в министерстве природных ресурсов.

Пока в Пермском крае есть только стихийные места для привалов уставших туристов Фото: из проектной документации парка «Пермский»

Так, на Усьвинском участке будущего парка, на который жалуются туристы, появятся платные кемпинги, приюты, домики рыбака и охотника, турбазы. Кемпинги будут располагаться на всем протяжении туристического маршрута вдоль реки Усьвы на участке от поселка Усьва до поселка Мыс. Также планируется создать сразу несколько автомобильных стоянок. Наконец-то введут экскурсионный автобус для тех, у кого нет автомобилей. Появятся информационные стенды и указатели для пеших маршрутов. Будут организованы вывоз мусора и специально оборудованные места для костров. Пешеходную тропу обещают оборудовать деревянными помостами, а в месте подъема в гору построят лестницу. Также на вершине Столбов будут оборудованы смотровые площадки.

Аналогичные меры будут предприняты на Чусовском и Вишерском участках. Также в минприроды планируют разместить туристские базы, где будут работать сотрудники Природного парка. Там можно будет заночевать, помыться, получить экстренную медицинскую помощь, оставить вещи, взять в прокат необходимое оборудование. Кроме того, появятся вертолетные площадки и пункты связи.