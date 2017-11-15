В тюменском аэропорту «Рощино» вынужденную посадку совершил лайнер авиакомпании «Ютэйр». Самолет выполнял рейс Уфа — Когалым. Причиной посадки в Тюмени стало плохое самочувствие одного из борпроводников, сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе аэропорта.
«Борт совершил вынужденную посадку в 11:09, бортпроводнику стало плохо. В 12:11 борт вылетел по месту назначения. Бортпроводнику оказана вся необходимая медицинская помощь, он госпитализирован», — сообщили в «Рощино».
В областном департаменте здравоохранения корреспонденту «URA.RU» сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 10:35. «Бригада прибыла на место через 15 минут. Бортпроводнице оказана на месте неотложная помощь в связи с повышением артериального давления», — пояснили в департаменте.