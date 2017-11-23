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23 ноября 2017
15:49  23 ноября 2017 0

Правила дорожного движения помнят только 20% водителей России

Заседание правительства СО. Екатеринбург, женщина за рулем, гибдд, дпс, пдд, нарушение правил
В ГИБДД призывают автолюбителей каждый год обновлять свои знанияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Только 20% действующих водителей смогли бы сдать экзамен по правилам дорожного движения. Таковы результаты тестирования более 20 тыс. россиян, имеющих права на управлением транспортными средствами.

К конкурсе, проведенном порталом drom.ru, приняли участие жители 84 регионов России, имеющие права категории В. Они с помощью мобильного приложения попробовали заново «сдать» теорию на таких же условиях, какие установлены сейчас для автошкол, то есть за 20 минут ответить верно хотя бы на 18 основных вопросов, а затем на пять дополнительных за каждую возможную ошибку. В результате лишь 1/5 участников справились с поставленной задачей, передает Life.ru.

Организаторы конкурса отмечают, что большинство не сдавших экзамен имеют стаж вождения от трёх до девяти лет. У тех, кто успешно справился с тестом, напротив, опыт вождения не превышает двух лет. В связи с этим в ГИБДД призывают автолюбителей каждый год обновлять свои знания, повторяя ПДД и изучая нововведения.

Так, например, с 8 ноября в стране вступило в силу новое правило дорожного движения, регулирующее проезд по участкам дороги с круговым движением. Теперь при отсутствии знаков приоритета тот, кто въезжает на кольцо, должен уступить дорогу тем, кто едет по кругу.

Ксения Томашова
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