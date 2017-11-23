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23 ноября 2017
22 ноября 2017
21 ноября 2017
16:59  23 ноября 2017 0

Нижневартовские энергетики лучше всех готовы к нештатным ситуациям в ХМАО

Диспетчеры круглосуточно готовы к любому ЧПФото: komiinform.ru

АО «Горэлектросети» Нижневартовска стало победителем в финале конкурса на лучшее нештатное формирование по гражданской обороне. В конкурсе участвовали представители организаций Нижневартовска и Нижневартовского района, Сургута, Урая, Покачей, Пыть-Яха, Нефтеюганского, Белоярского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Комиссия ГУ МЧС по ХМАО оценила аварийно-спасательные формирования участников конкурса, их мобилизационную подготовку и материальное обеспечение.

«В состав спасательной службы гражданской обороны энергоснабжения АО „Горэлектросеть“ входят 56 человек. На базе компании сформирован штаб из 5 человек под руководством начальника службы», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе АО «Горэлектросети» Нижневартовска.

В случае ЧП к круглосуточному дежурству готова диспетчерская служба из девяти человек. Сформированы три группы оперативного реагирования — бригады по ремонту кабельных, воздушных линий электропередачи, бригада по ремонту и обслуживанию подстанций.

Александр Лукманов
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