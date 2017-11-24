Югорские вахтовики разбились в автомобиле с номером 666. ФОТО

На трассе Стрежевой — Нижневартовск произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Девять человек пострадали, двое погибли, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской Области.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Toyota Hiace“, 1961 года рождения, двигаясь со стороны города Стрежевой в сторону города Нижневартовск, не убедился в безопасности совершаемого маневра, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Toyota Corona“, под управлением водителя, 1976 года рождения, который двигался со стороны города Нижневартовска в сторону города Стрежевой», — отметили в ведомстве.
Водитель и один из пассажиров автомобиля «Toyota Corona» скончались на месте, еще двое получили травмы. Семь пассажиров микроавтобуса самостоятельно обратились за медицинской помощью.
В городских группах «Вконтакте» югорчане отмечают, что пострадавшие пассажиры легкового автомобиля являются работниками компании «РН-сервис» дочернего предприятия Роснефти. Также пользователи в Сети отметили несчастливый номер автомобиля «Toyota Corona». «Всегда казалось что 666 не счастливые номера. Соболезную», — сообщила в паблике «ЧП Нижневартовск» горожанка Настасья Белых.