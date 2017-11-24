14:54 24 ноября 2017 0

У очередного витка войны за рекламный рынок политическая подоплека Фото: Анна Майорова © URA.RU

На следующем заседании Екатеринбургской гордумы депутаты заслушают отчет департамента мэрии по управлению муниципальным имуществом о падении финансовых поступлений в городскую казну в связи с передачей полномочий по регулированию рынка наружной рекламы на областной уровень.

Как заявили участники прошедшего 24 ноября заседания комиссии Екатеринбургской городской думы по муниципальной собственности, годовые поступления в местную казну от этой деятельности после изъятия полномочий упали в 10 раз — с 300 миллионов до 29,7 миллионов рублей.

Заместитель начальника департамента мэрии по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров уточнил, что эти деньги собираются только с предпринимателей, использующих в рекламных целях городское имущество. По его словам, некоторое время после передачи полномочий деньги не поступали ни в областную, ни в городскую казну. «Сегодня мы пытаемся наверстать упущенное», — пояснил чиновник.

По просьбе Виктора Тестова представители департамента подготовят к следующему заседанию гордумы аналитическую записку в которой подробно укажут суммы финансовых потерь местного бюджета и пояснят, какие попытки предпринимаются по поводу возвращения рекламных полномочий мэрии. «Если раньше мы говорили на языке политических эмоций, то сейчас нам надо переходить на язык цифр», — сказал Тестов.

Источник «URA.RU» в гордуме считает, что на следующем заседании гордумы будет обсуждаться предложение обратиться в областное правительство с просьбой рассмотреть вопрос о возврате рекламных полномочий городской администрации. Представитель думы уверен, что в интересах города решить этот вопрос до начала выборов в муниципальный парламент: «Наружная реклама — один из наиболее важных инструментов для агитации. Городская команда, как никто другой знает, как наиболее эффективно использовать его для проведения пула своих кандидатов в депутаты».