«ВИЗ-Сталь» устроила своим руководителям мозговые штурмы

14:58 24 ноября 2017 0

На предприятии провели двухэтапное обучение мастеров Фото: пресс-службы ВИЗ-Сталь

«ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК) завершила комплексную программу обучения руководителей среднего звена «Мастер на производстве». Целью программы было повышение профессиональных компетенций в области управления бизнес-процессами и трудовыми ресурсами.

Участниками образовательного проекта стали 45 мастеров и их заместителей из основных и вспомогательных подразделений предприятия. Программа включала в себя тестирование, тренинги, деловые игры и мозговые штурмы.

Обучение проходило в два этапа. Сначала теоретическая часть, на которой разбирались практические кейсы. В ходе этого этапа организаторы проекта провели оценку управленческой эффективности сотрудников и сформировали индивидуальные программы для ее повышения. Во второй части участники получили возможность расширить знания и навыки результативного управления персоналом, ведения переговоров, достижения целей, создания конструктивной атмосферы в коллективе.

«Производственные руководители должны быть лидерами проектов, уметь выстраивать работу в команде, иметь стратегическое видение, постоянно совершенствовать знания и навыки. Изучив передовые практики эффективного управления процессами и ресурсами, участники проекта „Мастер на производстве“ смогли расширить привычный диапазон управленческих решений и определить зоны дальнейшего развития своих профессиональных компетенций», — отметила и. о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

В своей деятельности «ВИЗ-Сталь» руководствуется современными стандартами социальной ответственности, отмечают в пресс-службе предприятия. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.