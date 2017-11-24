21:26 24 ноября 2017 0

Таракан внутри подклада был мертвым Фото: группа «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте»

Югорского жителя не обрадовала его новая покупка: в подкладе пуховика он обнаружил огромного таракана. Об этом мужчина рассказал в группе «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте».

«Купили в „Детском мире“ детский комбинезон. И обнаружили внутри подклада огромного жука размером сантиметров пять!», — негодует житель Сургута в соцсети, прилагая фотографии неприятной находки. Пользователи «ВКонтакте» немедленно отреагировали на находку, отругав китайского производителя и посоветовав сдать вещь обратно.

«Ужас, что за фирма? В роспотребсоюз этот комбез», «По ходу какая-то китайская гусеница залезла и окуклилась», «Лучше вернуть… вдруг какие-нибудь личинки остались, будут там размножаться в пуху… фу…», «Хорошо что он мертвый… Китай чо», — пишут комментаторы. Некоторые пользователи посмеялись над инцидентом, хотя покупателю, вероятно, было не до шуток: «Это майский вроде! Ну холодно было бедолаге, выбирать не пришлось! А так умер, значит пуховик холодный! Верните и купите что-нибудь теплее!».