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27 ноября 2017
19:40  27 ноября 2017 0

«В России люди злые!» Кокорин пожаловался на россиян, считающих деньги футболистов

Кокорин считает, что россиянам не стоит знать о зарплатах спортсменовФОТО: Wikipedia

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин назвал россиян злыми людьми, которые любят считать чужие деньги. Таким образом спортсмен ответил на вопрос о зарплате своих коллег.

«Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит. Если кто-то спрашивает и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно. В России люди злые — любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжёлый труд», — заявил Кокорин в интервью изданию «Чемпионат.сom».

Минувшим летом Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала: футболисты шумно отдохнули в ночных заведениях Монте-Карло после вылета российский сборной с чемпионата Европы-2016. Футболисты подверглись дополнительной критике из-за стоимости шампанского, которым они заливали горечь от поражения в турнире. Выяснилось, что общий чек спортсменов за выпитый «Арман де Бриньяк» составил 250 тысяч евро.

Позже Кокорин вновь отметился за пределами футбольного поля. Форвард «Зенита» устроил гонки на встречной полосе Страстного бульвара в Москве и был задержан. Агент футболиста впоследствии заявил, что «по встречке никто не гонял», уточнив, что авто Кокорина лишь слегка задело встречную полосу, напоминает «Утро.ру».

Сергей Макеев
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