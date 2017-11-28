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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:54  28 ноября 2017 0

Платные парковки в Екатеринбурге станут частными

Брифинг по новым паркоматам. Екатеринбург, платная парковка, стоянка
Объем собираемой платы за парковки падает на 25-30%Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга намерена провести конкурс на поиск подрядчика, который на условиях государственно-частного партнерства займется расширением платного парковочного пространства в городе. Об этом заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству председатель комитета мэрии по транспорту Игорь Федотов.

Он отметил, что инвестиционные проекты потенциальными участниками конкурса уже подготовлены. Предусматривается, что частники создадут порядка 8,5 тысяч новых платных машиномест, поставят 166 новых паркоматов. Срок реализации проектов — семь лет. Ожидается, что срок окупаемости проекта составит около пяти лет.

В настоящее время в ведении муниципалитета находится примерно 2,5 тысячи платных машиномест. За время их эксплуатации в 2017 году было собрано всего 8 млн рублей. С каждым годом объем собираемой платы за парковки падает на 25-30%. Причина низких сборов — отказ ГИБДД предоставлять личные данных нарушителей правил парковки для выписывания им штрафов.

Ранее уральцы пожаловались на платные парковки. В Сети создали петицию, направленную министру транспорта Максиму Соколову и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ксения Томашова
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