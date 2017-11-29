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29 ноября 2017
28 ноября 2017
01:38  29 ноября 2017 0

Армия Украины обстреляла жилые районы в ДНР

Танки ДНР, танк
ВСУ обстреляла поселок в самопровозглашенной республикеФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Вечером 28 ноября украинские военные обстреляли населенный пункт Зайцево на окраине Горловки. Один из снарядов попал в крышу жилого дома, рассказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

«Украинские силовики продолжают грубо нарушать Минские договоренности. На данный момент в результате обстрела в Зайцево по адресу улица Артемовская, 40 зафиксировано прямое попадание в крышу жилого дома. Люди не пострадали. Также из-за обстрела по улице Артемовская, 38 вылетели окна», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова представителя ведомства.

Ранее «URA.RU» рассказывало о захвате ВСУ двух сел на линии соприкосновения. В самопровозглашенной Донецкой народной республике действия украинских военных расценили как отказ от минских соглашений и призвали международные организации разобраться в ситуации.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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